Мозер: Александровская — настоящая спортсменка. Она очень серьёзно готовилась к Олимпиаде

Нина Мозер, бывший тренер фигуристки Екатерины Александровской, прокомментировала гибель спортсменки в 20-летнем возрасте.



«Как спортсменка, Катя была очень хороша, очень серьёзно готовилась к Олимпийским играм, была работоспособной — настоящая спортсменка. Что случилось, не понимаю, я не настолько плотно контактировала с ней, чтобы говорить о её личности, но спортсменка была серьёзная, деловая, самоуверенная в спортивном плане, все это черты характера спортсмена, нацеленного на результат», — цитирует Мозер «РБК Спорт».



20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Австралии. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.



До лета 2018 года Александровская и Уиндзор тренировались в группе Мозер, однако в межсезонье приняли решение сменить тренера и перешли на работу к канадцу Ришару Готье.

Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой