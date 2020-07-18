Экс-партнёр Александровской: навсегда оставлю в сердце всё то, чего мы достигли
Австралийский фигурист бывший партнёр Екатерины Александовской Харли Уиндзор считает, что причиной смерти россиянки стал суицид.
«Невозможно передать словами, что чувствую сейчас. Я опустошён до глубины души, мне больно. Никогда не забуду, навсегда оставлю в сердце результаты, которых мы достигли.
Никогда нельзя быть готовым к такому. Покойся с миром, Катя», — написал австралиец на своей странице в «Инстаграме».
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды она выиграла национальный чемпионат Австралии. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.
Экс-партнёр Александровской думает, что фигуристка покончила с собой
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