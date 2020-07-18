Тарасова: жаль, что люди не замечали того, что у Александровской есть какие-то отклонения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смерть бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.
«Соболезнования семье. Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко её маму и папу. Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали, что у неё какие-то отклонения. Это ещё раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему.
Ещё журналисты написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями. Понимаете, писать, когда ничего не знаешь… Журналистам не верю, потому что пишут всякую отсебятину», — цитирует Тарасову Sport24.
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.
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