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Тарасова: жаль, что люди не замечали того, что у Александровской есть какие-то отклонения

Тарасова: жаль, что люди не замечали того, что у Александровской есть какие-то отклонения
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смерть бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Соболезнования семье. Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко её маму и папу. Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали, что у неё какие-то отклонения. Это ещё раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему.

Ещё журналисты написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями. Понимаете, писать, когда ничего не знаешь… Журналистам не верю, потому что пишут всякую отсебятину», — цитирует Тарасову Sport24.

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой
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