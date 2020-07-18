Медведева выразила соболезнования в связи со смертью Александровской
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева прокомментировала смерть бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.
«Мы будем скучать по тебе, малышка! Соболезнования семье», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.
Стало известно, что причиной смерти фигуристки мог стать суицид. Информацию подтвердил бывший партнёр Екатерины Харли Уиндзор.
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