Экс-тренер Александровской рассказала о трагедии в семье фигуристки

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко, работавшая с Екатериной Александровой, прокомментировала смерть фигуристки. В СМИ появилась версия, что спортсменка покончила с собой.
«Для любого нормального человека эта ситуация за гранью. Не могу ни поверить, ни понять. Эта девочка пришла ко мне совсем маленькой, у неё был очень сильный характер. Я её и взяла в группу девчонок 1998–1999 годов рождения (Александровская родилась в 2000 году. — Прим. „Чемпионата“), потому что она была бойцом. Была без особой подготовки, но, когда только её увидела, сразу заметила потрясающий характер
Она не уступала никому! Тренировалась усердно и добивалась прогресса. Катя была маленького роста, малюсенькой такой девочкой, и все говорили, что в перспективе она будет замечательной парницей. Небольшой рост – у неё и родители невысокие, смелая, растяжка отличная. Кто-то, бывало, наблюдал за ней и говорил, что прямо Алёна Савченко вторая будет.
Года три-четыре назад встретила маму Кати. Она сказала, что у Кати умер отец. Это было неожиданно, настоящее потрясение для семьи. А Катя была единственной дочкой в семье. Конечно, эти все трагедии влияют на человека, но когда в 20 лет девочка со спортивным характером уходит из жизни, у меня такое в голове не укладывается.
Знаю, Катя получила травму, а в Москву вернулась, чтобы себя реализовать как-то. Для себя что-то найти, но настроение у неё было не очень. Но всё равно – ей 20 лет. В стране коронавирус, не всё работает… Трагедия не увязывается с образом её характера, который у меня в памяти останется навсегда: улыбка и дерзкий, бойцовский характер», — цитирует Гончаренко «Р-Спорт».
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды она выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.
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