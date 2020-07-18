Тренер фигуристки Александровской связал её смерть с болезнью

Андрей Хекало, тренер погибшей чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской, рассказал, что в январе у 20-летней фигуристки случился приступ эпилепсии.
«У неё был приступ. 10 января она не вышла на тренировку. Ее положили в больницу на обследование. Пролежала дней десять. Поставили диагноз — эпилепсия. Врач сказал, что дальше выступать опасно. После этого она на лёд не выходила», — приводит слова Хекало РБК.
Хекало не исключил, что смерть Александровской была связана с лунатизмом, от которого она также страдала.
«Не исключаю, что смерть могла быть связана с лунатизмом. Окончательно всё будет известно после экспертизы. Вот говорят — депрессия. А как может быть по-другому? Если с четырех лет тренируешься, а тут приходится такой перерыв брать», — сказал Хекало.
Тренер назвал Александровскую спортсменкой, идеально подходящей для фигурного катания.
«По всем факторам — физиологическим и физическим — она подходила для этого вида. Была из контингента людей, которые не боятся верхних элементов — подкруток, выбросов», — отметил Хекало.
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