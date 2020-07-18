Экс-партнёр Александровской: если бы не трагедия, продолжили бы готовиться к ОИ-2022

Чемпион мира среди юниоров в парном катании австралиец Харли Уиндзор рассказал, что, если бы не трагедия, случившаяся с его партнёршей россиянкой Екатериной Александровской, их дуэт продолжал бы готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Уиндзор подтвердил, что Александровская страдала эпилепсией, но отметил, что это не помешало бы её карьере.
«Да, это так. Но я думаю, мы всё равно были бы готовы соревноваться дальше и готовиться к Олимпийским играм. У меня, допустим, есть астма, но она находится под хорошим контролем. Я пользуюсь услугами правильной медицины, и астма никак не влияет на мои тренировки.
Мы не могли тренироваться вместе, потому что не были уверены, что будет дальше, так как из-за COVID-19 я должен был вернуться в Австралию и затем не мог из страны выехать, так как моя виза закончилась. Если бы не трагедия, я считаю, что мы продолжили бы готовиться к Олимпийским играм.
Да, я знал о её ментальных проблемах, но ничто не свидетельствовало о мыслях о суициде. Это был больше эмоциональный стресс, вызванный как фигурным катанием, так и личными проблемами. Я не могу точно знать, какими именно", — приводит слова Уиндзора РИА «Новости».
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