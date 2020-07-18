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Подруги Александровской рассказали о проблемах с психикой фигуристки

Подруги Александровской рассказали о проблемах с психикой фигуристки
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Близкие подруги фигуристки Екатерины Александровской, о трагической смерти которой стало известно утром 18 июля, рассказали, что у спортсменки были предпосылки к суициду.

Так, одна из них — Вероника — сообщила, что у Екатерины депрессия. Первые признаки подавленного состояния появились ещё 5 лет назад, когда Александровская потеряла отца и не могла смириться с горечью утраты. Фигуристка сильно переживала из-за невозможности вернуться в большой спорт.

«Она не могла найти себя, чувствовала себя одиноко, хотя я, как могла, её поддерживала. Но в силу обстоятельств не могла уделять ей много времени, о чём сейчас жалею», — приводит слова Вероники Пятый канал.

Другая близкая подруга фигуристки — Анастасия — призналась, что ещё несколько лет назад подозревала у спортсменки психическое расстройство.

«Хорошо знала Катю. Мы тренировались в одной группе в Москве. Думаю, у неё были проблемы с психикой. Когда узнала о её гибели, испытала шок… До сих пор не верю… Ужасная потеря», — сказала Анастасия.

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