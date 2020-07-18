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Евгения Медведева показала рисунок, над которым работала три месяца

Евгения Медведева показала рисунок, над которым работала три месяца
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева показала подписчикам свою новую картину. Спортсменка отметила, что работа заняла у неё три месяца.

На классическом японском рисунке изображены две гейши в нежно-сиреневых кимоно на фоне неба и лепестков сакуры. Спортсменка призналась, что идею картины она позаимствовала у другого художника, имени которого не знает.

«Мне потребовалось три месяца, чтобы завершить этот рисунок. Это копия другой картины. Если вы знаете художника, расскажите мне в комментариях!» — написала Медведева на специальной странице в «Инстаграме», где публикует свои рисунки.

Фото можно посмотреть на странице в «Инстаграме», посвящённой творчеству Евгении Медведевой.

«Слово против — бан». Евгения Медведева завела в «Инстаграме» страницу для своих рисунков
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