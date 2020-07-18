Ирина Слуцкая рассказала, как трижды стала мамой вопреки прогнозам врачей

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как стала мамой троих детей несмотря на прогнозы врачей.

««У вас вряд ли когда-нибудь будут дети». В 2003 году, когда мне поставили диагноз васкулит, рождение детей было под вопросом. Но я решила ухватиться за единственный шанс, который у меня был, и пробовать до последнего. Тем более медицина порой творит чудеса. Я даже думала пойти на ЭКО. Куча вариантов и страхов крутилась у меня в голове в то время.

Но Боженька дал мне все три беременности, которые проходили легко, практически без токсикоза. Я наслаждалась беременностью, хотя многие говорят, что это в тягость. Тем более сейчас это так интересно! Когда я вынашивала Артёма и Варю, таких технологий, как сейчас, не было, а 3D УЗИ было в диковинку.

В третью беременность я с великим удовольствием установила себе на телефон календарик и следила каждую неделю, как растёт малыш внутри меня, что с ним происходит, когда у него появляются ручки и ножки. Ощущать жизнь внутри себя — великий дар. Правду говорят, что, когда взрослая женщина вынашивает ребёнка, это совсем по-другому.

Конечно, тот момент, когда рождается ребёнок, не сравним ни с чем. Потому желаю всем, кто хочет малыша, кто уже ждёт нового человека, обрести это счастье. У меня получилось, получится и у вас!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Слуцкая во второй раз замужем, воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма, девятилетнюю Варвару и полугодовалую Киру.