Роднина — о смерти Александровской: наверное, это не произошло само собой, были причины

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.
«Соболезнования! Причину лучше знают родители и тот, кто был рядом с ней. Наверное, это не произошло само собой. Наверное, какие-то были причины. Не знаю.
Очень обидно! Здесь должны быть рядом близкие, потому что спорт – это не вся жизнь, это только часть жизни», — цитирует Роднину Sport24.
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.
Стало известно, что причиной смерти фигуристки мог стать суицид. Информацию подтвердил Уиндзор.
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