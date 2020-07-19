Экс-партнёр погибшей Александровской не планирует менять гражданство на российское

Бывший партнёр Екатерины Александовской по парным выступлениям Харли Уиндзор заявил, что смерть фигуристки не заставила его завершить профессиональную карьеру.



«Всё ещё хочу продолжать кататься, сейчас этого желания становится ещё больше, чтобы делать это для неё.



Смена гражданства на российское? Предпочитаю Австралию, не Россию», — цитирует Уиндзора «Р-Спорт».



20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.



Стало известно, что причиной смерти фигуристки мог стать суицид. Информацию подтвердил Уиндзор.

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