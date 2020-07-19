Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых она изображена во время исполнения разных танцев. На двух последних снимках спортсменка позирует вместе с мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. Навка призналась в любви к музыке и танцам.
«С музыкой и танцами на протяжении всей жизни! Даже я бы сказала, что для меня это и есть жизнь! Движение, ритм, пластика, эмоции, экспрессия, потрясающая энергетика — всё в одном виде искусства, которое помогает мне выразить себя! Не зря же говорят: «Танец — это тайный язык души», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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