«Окунулся в мир лёгкой атлетики!» Джонатан Гурейро совершил прыжок с шестом
Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, во время выходного дня на сборе в Новогорске попробовал свои силы в лёгкой атлетике.
«Сегодня был интересный и познавательный день. Окунулся в мир лёгкой атлетики! Безумно круто и захватывающе! Надеюсь, вам понравятся мои попытки (ну или просто позабавят)», – написал Гурейро.
Гурейро совершил несколько прыжков с шестом, а также попробовал себя в метании копья.
Видео можно посмотреть на странице Джонатана Гурейро в «Инстаграме».
Загорски и Гурейро — двукратные победители Кубка России (2016, 2017), бронзовые призёры чемпионата России (2018, 2020) в танцах на льду. Дуэт входит в состав сборной России по фигурному катанию.
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