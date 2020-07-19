«Окунулся в мир лёгкой атлетики!» Джонатан Гурейро совершил прыжок с шестом

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, во время выходного дня на сборе в Новогорске попробовал свои силы в лёгкой атлетике.

«Сегодня был интересный и познавательный день. Окунулся в мир лёгкой атлетики! Безумно круто и захватывающе! Надеюсь, вам понравятся мои попытки (ну или просто позабавят)», – написал Гурейро.

Гурейро совершил несколько прыжков с шестом, а также попробовал себя в метании копья.

Видео можно посмотреть на странице Джонатана Гурейро в «Инстаграме».

Загорски и Гурейро — двукратные победители Кубка России (2016, 2017), бронзовые призёры чемпионата России (2018, 2020) в танцах на льду. Дуэт входит в состав сборной России по фигурному катанию.