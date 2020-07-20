22-летняя олимпийская чемпионка Дэйлман заявилась на конкурс красоты. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях канадская фигуристка Габриэль Дэйлман заявилась на конкурс красоты Miss World Canada. Победительница будет представлять Канаду на конкурсе «Мисс мира».

«Я участвую в Miss World Canada, так как намерена стать ещё большим вдохновителем, примером для подражания и защитой для каждого. Вы знаете мою историю, и я хочу помочь людям, которые борются с теми же проблемами, что и я, и даже тем, кто испытывает какие-то другие трудности. Я хочу сделать это для всех вас, чтобы вы знали: всегда есть кто-то, кто верит в вас и всегда будет с вами», — написала Дэйлман в своём «инстаграме».

Посмотреть, как выглядит Дэйлман, можно в её «инстаграме».

Ранее фигуристка признавалась, что страдает от депрессии, расстройства пищевого поведения и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.