«Моё счастье». Елена Ильиных показала милое фото с ребёнком

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с полугодовалым сыном по имени Мир. Возлюбленный спортсменки — артист балета Сергей Полунин.

«Моё счастье», — подписала она фото.

«И этим счастьем вы, Леночка, просто светитесь!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.