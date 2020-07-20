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«Моё счастье». Елена Ильиных показала милое фото с ребёнком

«Моё счастье». Елена Ильиных показала милое фото с ребёнком
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с полугодовалым сыном по имени Мир. Возлюбленный спортсменки — артист балета Сергей Полунин.

«Моё счастье», — подписала она фото.
«И этим счастьем вы, Леночка, просто светитесь!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.

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