Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева научилась кататься на велосипеде. Об этом рассказала её подруга, блогер Sveta I happy.

«При всех своих мировых достижениях она только этим летом научилась кататься на велосипеде», — подписала она видео, которое опубликовано в «сториз» её «инстаграма».

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).