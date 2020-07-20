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Сезон юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменили

Сезон юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменили
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/2021 отменена, отмечается в сообщении пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU) на странице организации в социальной сети «Твиттер». Причина — пандемия коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в фигурном катании был досрочно завершён сезон-2019/2020. Был отменён главный старт года: чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 19 по 22 марта в канадском городе Монреале. Действующими чемпионами мира являются американский фигурист Натан Чен и российская спортсменка Алина Загитова.

Ранее были опубликованы составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию.

Стали известны составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию
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