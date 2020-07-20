Алина Загитова намекнула на успешную сдачу ЕГЭ. Она улыбается на фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила свежее фото в «сториз» своего «инстаграма», намекнув таким образом на успешную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Кажется, сдала», — отмечается в сообщении в аккаунте команды Загитовой в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.