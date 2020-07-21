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Слуцкая предстала в образе мужчины, воспользовавшись мобильным приложением

Слуцкая предстала в образе мужчины, воспользовавшись мобильным приложением
Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию 41-летняя Ирина Слуцкая приняла участие в популярном в социальных сетях челлендже. Благодаря специальной программе она на собственных фото изменила черты своего лица на мужские.

«К нам за город челленджи доходят с опозданием. Побаловались с Варей и сделали вот такие фото.

Кто вам приглянулся больше из этих шикарных мужчин?», — подписала фотографии Ирина.

Фото доступно на официальной странице Слуцкой в «Инстаграме».

Ранее Слуцкая рассказала, как трижды стала мамой вопреки прогнозам врачей. «У вас вряд ли когда-нибудь будут дети», — такие слова спортсменка услышала от врачей в 2003 году.

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