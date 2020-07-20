Фигурист Самсонов не видит ничего страшного в отмене юниорской серии Гран-при

Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить юниорскую серию Гран-при в сезоне-2020/2021.
«Очень хотел поехать снова выступать на международной арене, но ничего страшного, думаю, впереди ещё много стартов, и в этом сезоне тоже.
Не расстраиваемся, продолжаем работать и готовиться. Без международных соревнований будет тяжеловато, конечно, но, думаю, будут всероссийские старты. Как бы там ни было, сейчас основная задача — полностью восстановиться, подготовиться к сезону, чтобы на оставшихся соревнованиях выступить хорошо, чтобы зрители и болельщики получили удовольствие, смотря наши новые программы.
Мы старались особо не думать о соревнованиях: работаешь, тренируешься, стараешься восстановиться, вернуться на пик формы. Но почти каждый день обсуждали с ребятами, будет юниорский Гран-при или нет. Особенно с девочками, которые ещё катаются на юниорском уровне», — цитирует 15-летнего фигуриста ТАСС.
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