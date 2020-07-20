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Загитова и Тутберидзе попали на обложку журнала Pirouette

Загитова и Тутберидзе попали на обложку журнала Pirouette
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Алина Загитова и её тренер Этери Тутберидзе стали главными лицами нового номера немецкого журнала Pirouette. Выпуск с ними поступит в продажу 28 июля.

Фото: http://pirouette-online.de

Фото доступно на официальном сайте Pirouette.

Под руководством Тутберидзе уроженка Ижевская выступает с 13-летнего возраста. В настоящий момент 18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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