Этери Тутберидзе поддержала дочь Диану, которая сломала ногу

Этери Тутберидзе поддержала свою дочь Диану Дэвис, которая сломала ногу.

«Выздоравливай, доча», — написала Тутберидзе в «Инстаграме», опубликовав совместное фото с дочерью.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. В сезоне-2019/2020 Дэвис и Смолкин дважды занимали второе место на юниорских Гран-при. Кроме того, в их активе шестое место в финале юниорского Гран-при.

Напомним, 17-летняя Диана — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Под руководством матери она, тем не менее, не тренируется — её наставником является Игорь Шпильбанд.

Ранее Этери Тутберидзе была признана тренером года и стала обладательницей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». Ученица Тутберидзе чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная была признана «Новичком года».