20-летний Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер. Видео

20-летний российский фигурист Макар Игнатов исполнил на тренировке четверной риттбергер. Видео появилось в «инстаграме» группы тренера Евгения Рукавицына, в которой занимается спортсмен.
«Врываемся в рабочую неделю», — отмечается в подписи к видео.
Игнатов — бронзовый призёр этапа Гран-при Cup of Russia (2019), победитель финала Кубка России (2020), победитель этапа международной серии Challenger Nebelhorn Trophy (2019). Занял четвёртое место на чемпионате России 2020 года.
Риттбергер — один из трёх рёберных прыжков в фигурном катании. Может быть применён вторым и третьим в каскаде. Назван по имени немецкого фигуриста Вернера Риттбергера, впервые исполнившего его в 1910 году. Впервые успешно исполнил четверной риттбергер Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic International 2016 в Монреале.
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