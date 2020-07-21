20-летний Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер. Видео

20-летний российский фигурист Макар Игнатов исполнил на тренировке четверной риттбергер. Видео появилось в «инстаграме» группы тренера Евгения Рукавицына, в которой занимается спортсмен.

«Врываемся в рабочую неделю», — отмечается в подписи к видео.

Игнатов — бронзовый призёр этапа Гран-при Cup of Russia (2019), победитель финала Кубка России (2020), победитель этапа международной серии Challenger Nebelhorn Trophy (2019). Занял четвёртое место на чемпионате России 2020 года.

Риттбергер — один из трёх рёберных прыжков в фигурном катании. Может быть применён вторым и третьим в каскаде. Назван по имени немецкого фигуриста Вернера Риттбергера, впервые исполнившего его в 1910 году. Впервые успешно исполнил четверной риттбергер Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic International 2016 в Монреале.