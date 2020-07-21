«Идеальная, как ни крути». Подписчики оценили новые фото Алины Загитовой в розовом костюме

В «Инстаграме» появились новые фото олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой. На первом снимке спортсменка, одетая в розовый костюм, изображена со спины, на втором она выполняет гимнастическое упражнение.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» teamzagitova.

Подписчикам понравились новые фото Загитовой. Вот что они написали в комментариях.

«Идеальная, как ни крути».

«Ну прям розовая пантера. Красавица наша!»

«Почему так красиво?»

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.