Александр Жулин: есть плохие предчувствия по поводу взрослых этапов Гран-при

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин прокомментировал новость о том, что в сезоне-2020/2021 из-за пандемии коронавируса не состоится юниорская серия Гран-при.
«Всё это очень печально, но мы ничего не можем изменить. У меня, к сожалению, есть плохие предчувствия по поводу взрослых этапов Гран-при. Думаю, вообще всё могут отменить вплоть до января. Может, первым крупным турниром будет чемпионат России. Я в этом отношении немного пессимистичен.
Просто не знаю, как это разруливать. Я бы не делал далекоидущих выводов. Олимпиаду, которая должна быть в 2022 году, хотя бы в 2023-м увидеть. Надо сконцентрироваться на внутренних соревнованиях, сделать их более зрелищными, значимыми», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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