Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигурист из Австралии организовал сбор средств для семьи погибшей Александровской

Фигурист из Австралии организовал сбор средств для семьи погибшей Александровской
Фигурное катание 0

Австралийский фигурист, выступающий в танцах на льду, семикратный чемпион Австралии Грегори Мерриман организовал сбор средств для семьи погибшей фигуристки Екатерины Александровской.

На текущий момент на краудфандинговой платформе Go Fund Me собрано более $ 11 тыс.

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

О гибели Екатерины стало известно 18 июля. Причиной смерти фигуристки мог стать суицид. Информацию подтвердил Уиндзор.

Евгения Медведева рассказала трогательную историю о погибшей фигуристке Александровской
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020