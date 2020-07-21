Фигурист из Австралии организовал сбор средств для семьи погибшей Александровской

Австралийский фигурист, выступающий в танцах на льду, семикратный чемпион Австралии Грегори Мерриман организовал сбор средств для семьи погибшей фигуристки Екатерины Александровской.

На текущий момент на краудфандинговой платформе Go Fund Me собрано более $ 11 тыс.

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

О гибели Екатерины стало известно 18 июля. Причиной смерти фигуристки мог стать суицид. Информацию подтвердил Уиндзор.