Семилетний сын Плющенко показал фото с Трусовой

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сфотографировался с одной из наиболее перспективных российских одиночниц Александрой Трусовой, которая занимается в тренерской группе её отца. Соответствующее фото появилось в «инстаграме» мальчика.

«Александра и Александр», — гласит подпись к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Плющенко.

Напомним, Трусова ранее занималась в группе Этери Тутберидзе, к Плющенко она перешла в межсезонье-2020. Ранее он рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.