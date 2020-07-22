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Семилетний сын Плющенко показал фото с Трусовой

Семилетний сын Плющенко показал фото с Трусовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сфотографировался с одной из наиболее перспективных российских одиночниц Александрой Трусовой, которая занимается в тренерской группе её отца. Соответствующее фото появилось в «инстаграме» мальчика.

«Александра и Александр», — гласит подпись к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Плющенко.

Напомним, Трусова ранее занималась в группе Этери Тутберидзе, к Плющенко она перешла в межсезонье-2020. Ранее он рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.

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