Рудковская ответила на вопрос, когда у них с Плющенко будет второй ребёнок

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на вопрос, когда у них будет второй ребёнок.

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. В 2010-м у них родился сын, которого назвали Александром.

«Скоро», — приводит слова Рудковской издание «7 дней».

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.