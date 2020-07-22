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Темнокожая фигуристка пожаловалась, что производители выпускают экипировку лишь для белых

Темнокожая фигуристка пожаловалась, что производители выпускают экипировку лишь для белых
Фигурное катание / Гран-при 0

Темнокожая американская фигуристка Мария Гербер утверждает, что ей сложно подобрать костюмы для выступлений из-за цвета кожи. По словам спортсменки, производители одежды ориентируются лишь на белокожих фигуристок.

«Сложно чувствовать себя красивой, когда в фигурном катании идеалы красоты совсем не соответствуют моим природным данным. Прошли годы до того, как мне удалось почувствовать себя комфортно в собственном теле. Производители колготок ориентируются на белых, они выпускают вещи только светлых тонов. Если даже пошьёшь на заказ костюм, то подобрать колготки невозможно. Мне приходилось красить их для выступлений.

Навсегда запомню, как в предпоследнем сезоне в карьере дизайнеры дали мне костюм из белой сетки. Они посмотрели на него и сказали: «Выглядит не так уж и плохо». По-моему, эта фраза – мягкий способ сказать: «Мы знаем, что это неправильно», — цитирует фигуристку CBS.

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