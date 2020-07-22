Алиев: на льду с Самариным и Игнатовым грызёмся немножко, но в жизни мы — друзья
Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о взаимоотношениях со своими партнёрами по сборной Александром Самариным и Макаром Игнатовым.
«На льду понятно, что мы грызёмся немножко, бываем такими волками. Но в жизни всё равно мы очень хорошие друзья. Это факт. Отсюда идёт общая приятная атмосфера, которая нас держит.
Это борьба. Сашка Самарин, Макар Игнатов, я. Одни из тех, кто крутится в этой воронке. Для меня круто, что есть такой подъём и мне не дают расслабиться.
Игнатов – вежливый, отважный. В нужный момент и нужное время он способен собираться и становиться отважным парнишкой. Он заботливый друг и уважает своё дело.
Самарин – смелый, сильный мужичок. Грамотный. Тоже верный и хороший друг», – сказал Алиев в эфире Первого канала.
Тренер Дмитрия Алиева — о сборе в Кисловодске: спортсмены попали в нашу мясорубку
- 22 июля 2020
-
14:47
-
13:21
-
13:18
-
13:02
-
12:48
-
11:41
- 21 июля 2020
-
23:20
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
13:01
-
11:40
-
09:22
-
07:19
-
00:59
-
00:26
- 20 июля 2020
-
23:50
-
23:02
-
20:59
-
16:08
-
14:31
-
12:52
-
12:32
-
11:40
-
10:38
-
09:39
- 19 июля 2020
-
22:18
-
20:31
-
16:39
-
15:55
-
15:07
- 18 июля 2020
-
23:33
-
22:13
-
18:53
-
18:23
Партнерский контент