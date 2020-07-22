Алиев: на льду с Самариным и Игнатовым грызёмся немножко, но в жизни мы — друзья

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о взаимоотношениях со своими партнёрами по сборной Александром Самариным и Макаром Игнатовым.

«На льду понятно, что мы грызёмся немножко, бываем такими волками. Но в жизни всё равно мы очень хорошие друзья. Это факт. Отсюда идёт общая приятная атмосфера, которая нас держит.

Это борьба. Сашка Самарин, Макар Игнатов, я. Одни из тех, кто крутится в этой воронке. Для меня круто, что есть такой подъём и мне не дают расслабиться.

Игнатов – вежливый, отважный. В нужный момент и нужное время он способен собираться и становиться отважным парнишкой. Он заботливый друг и уважает своё дело.

Самарин – смелый, сильный мужичок. Грамотный. Тоже верный и хороший друг», – сказал Алиев в эфире Первого канала.