Фигуристка Бойкова сдала ЕГЭ и показала фото в купальнике

Российская фигуристка Александра Бойкова рассказала, что успешно сдала Единый государственный экзамен.

«Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться! Всё-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно.

Несколько слов о ЕГЭ: не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась, и довольно неплохо.

Теперь небольшая передышка, а после — снова в бой (точнее на лёд и в институт)», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором она одета в купальник.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Бойковой.

Ранее Алина Загитова намекнула на успешную сдачу ЕГЭ.