Фигуристка Бойкова сдала ЕГЭ и показала фото в купальнике
Российская фигуристка Александра Бойкова рассказала, что успешно сдала Единый государственный экзамен.
«Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться! Всё-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно.
Несколько слов о ЕГЭ: не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась, и довольно неплохо.
Теперь небольшая передышка, а после — снова в бой (точнее на лёд и в институт)», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором она одета в купальник.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Бойковой.
Ранее Алина Загитова намекнула на успешную сдачу ЕГЭ.
Алина Загитова намекнула на успешную сдачу ЕГЭ. Она улыбается на фото
- 22 июля 2020
-
16:15
-
14:47
-
13:21
-
13:18
-
13:02
-
12:48
-
11:41
- 21 июля 2020
-
23:20
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
13:01
-
11:40
-
09:22
-
07:19
-
00:59
-
00:26
- 20 июля 2020
-
23:50
-
23:02
-
20:59
-
16:08
-
14:31
-
12:52
-
12:32
-
11:40
-
10:38
-
09:39
- 19 июля 2020
-
22:18
-
20:31
-
16:39
-
15:55
-
15:07
- 18 июля 2020
-
23:33
-
22:13
-
18:53
Партнерский контент