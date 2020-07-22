«Благодарна всем. Незабываемое время и эмоции». Туктамышева получила красный диплом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева получила диплом, свидетельствующий об окончании с отличием Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Спортсменка стала бакалавром. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо! Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала снимок Елизавета.



23-летняя Туктамышева — чемпионка мира, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный и бронзовый призёр командного чемпионата мира, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и чемпионка России 2013 года.