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«Благодарна всем. Незабываемое время и эмоции». Туктамышева получила красный диплом

«Благодарна всем. Незабываемое время и эмоции». Туктамышева получила красный диплом
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева получила диплом, свидетельствующий об окончании с отличием Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Спортсменка стала бакалавром. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо! Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала снимок Елизавета.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный и бронзовый призёр командного чемпионата мира, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и чемпионка России 2013 года.

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