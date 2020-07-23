Россия получила 11 квот на ЧМ по фигурному катанию

Сборная России сможет заявить в общей сложности 11 пар и одиночников на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года, который состоится в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Россия получила по три лицензии в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду (максимальная квота), а также две лицензии в мужском одиночном катании.

Чемпионат мира 2020 года должен был состояться в канадском городе Монреале, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить. Чемпионат мира 2021 года должен пройти в столице Швеции, городе Стокгольме, в марте.

Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская предположила, что вслед за отменой юниорской серии Гран-при могут отменить не только взрослую серию Гран-при, но и чемпионат мира.