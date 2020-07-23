«Решили с Таней открыть ферму». Ягудин опубликовал забавное фото с Тотьмяниной

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» забавную фотографию с супругой Татьяной Тотьмяниной.
«Решили с Таней открыть ферму, вернее, это всегда была Танина мечта, начали с её любимых коров. На очереди козы, курицы и свиньи. Обращайтесь, если нужны свежие фермерские продукты», — написал Ягудин.
Посмотреть фотографию можно на странице Алексея Ягудина в "Инстаграме".
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров. 38-летняя Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002-2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).
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