Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигуристку Екатерину Александровскую похоронили в Балашихе

Фигуристку Екатерину Александровскую похоронили в Балашихе
Фигурное катание 0

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская похоронена на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

О гибели Екатерины стало известно 18 июля. Причиной смерти фигуристки мог стать суицид. Информацию подтвердил Уиндзор.

Ранее серебряный призёр ОИ-2018 Евгения Медведева рассказала трогательную историю об Александровской.

Евгения Медведева рассказала трогательную историю о погибшей фигуристке Александровской
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020