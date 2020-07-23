Фигуристку Екатерину Александровскую похоронили в Балашихе

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская похоронена на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.

20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.

О гибели Екатерины стало известно 18 июля. Причиной смерти фигуристки мог стать суицид. Информацию подтвердил Уиндзор.

Ранее серебряный призёр ОИ-2018 Евгения Медведева рассказала трогательную историю об Александровской.