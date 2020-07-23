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Попова: зритель легко забывает, что четверные — это колоссальная нагрузка для спортсмена

Попова: зритель легко забывает, что четверные — это колоссальная нагрузка для спортсмена
Фигурное катание 0

Бывшая фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, порассуждала на тему популярности фигурного катания.

«Интересно, в чём заключается магия фигурного катания. Почему такой интерес вызывает не самый понятный и объективный вид спорта.

По сути, фигурное катание — это грань между спортом и синтетическим искусством, в котором слились воедино музыка, хореография, актёрское мастерство, акробатика, гимнастика и даже декоративно-прикладное искусство.

Зрители получают не только духовно-эстетическое наслаждение, но и возможность наблюдать за борьбой. Зрелищность современного фигурного катания зашкаливает. Невероятная конкуренция и умопомрачительные физические возможности спортсменов сводят с ума тысячи болельщиков. Но само волшебство заключается в том, что в других видах спорта зритель видит реального сильного человека, вызывающего восхищение, перебарывающего себя, выходящего за рамки возможного, изнеможённого и приземлённого. По добежавшему марафон спортсмену видно, чего ему это стоило.

В фигурном катании же сохраняется красивая картинка от и до; воздушные и невесомые юноши и девушки прекрасны в каждом своём движении и безупречны до кончиков ногтей (и на льду, и вне льда). Именно поэтому порой зрителю легко забыть, что, к примеру, четверные прыжки (как и тройные и прочие элементы) для каждого спортсмена — это колоссальная нагрузка.

Зрители фигурного катания не видят тех страшных битв с самим собой, которые происходят ежедневно на тренировочных базах. Зритель видит лишь то, что дарит ему спортсмен — идеально вкатанную и выстраданную программу. Каждый спортсмен достоин уважения. И мы, зрители, должны всегда помнить, что за красивыми платьями и невероятными элементами, стоят годы работы тренеров и спортсменов. И в наших силах поддерживать и ценить их за то волшебство, которое они творят на соревнованиях.

А пока соревнований нет… лишь бы все были здоровы», — написала Попова на своей странице в «Инстаграме».

Попова — чемпионка Универсиады-2019. Фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, уже завершила спортивную карьеру.

Ранее Бетина Попова призналась, что из-за занятий профессиональным спортом она была лишена настоящего детства. Фигуристка рассказала и о большой цене, которую платят спортсмены, чтобы добиться успехов.

Фигуристка Попова: спорт — это не только блеск медалей, это тысячи поломанных детей
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Новости. Фигурное катание
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