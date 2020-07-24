Худайбердиева: наша новая программа — это не попсовые сопли, как сейчас в танцах модно

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, рассказала о программах на грядущий сезон.
«У нас оба танца готовы, подготовка полным ходом. Произвольный танец ещё не в идеальном состоянии, но это должно быть очень интересно, необычно и с явно прослеживающийся задумкой. Музыку пока не буду говорить. В коротком танце мы взяли мюзикл «Артист».
Мы действительно такого никогда не делали. Скажу, что это не попсовые сопли, как сейчас в танцах модно после Габриэлы с Гийомом, вот эта суперкрасивая музычка и программа ни о чём. Когда все пытаются скопировать их великолепный стиль, который могут красиво передать, что захватывает дух, только они, и все пытаются сделать так же. И у меня такое было – не получилось, потому что я не великий танцор. Это не сопли, это должна быть очень интересная программа», — сказала Худайбердиева в прямом эфире в "Инстаграме".
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