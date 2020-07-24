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«Токсичность поглощает наш спорт». Сингапурская фигуристка рассказала о жестоком обращении

«Токсичность поглощает наш спорт». Сингапурская фигуристка рассказала о жестоком обращении
Фигурное катание 0

Сингапурская фигуристка Шужань Юй рассказала о жестоком обращении со спортсменами в Китае.

«Жестокое обращение началось, когда мне было 11. Мне приходилось подставлять руки каждый раз, когда я совершала ошибку. В особенно тяжёлые дни меня могли ударить более 10 раз, пока моя кожа не становилась воспалённой. Когда мне было 14, я столкнулась с пубертатным периодом, начала набирать вес. Однажды, когда я стала испытывать сложности с прыжками, меня подозвали, ударили по голени острием лезвия и заставили пытаться ещё раз. Мне запрещалось хромать или плакать.

Мне тяжело осознавать, что подобное до сих пор происходит. Многие спортсмены и тренеры в Китае верят, что это необходимо и нормально. Спортсменам тяжело говорить об этом, ведь они могут лишиться карьеры.

Токсичность поглощает эстетические виды спорта, такие как художественная гимнастика или фигурное катание. В обоих видах существует среда, в которой взрослые могут эксплуатировать молодых девушек с большими мечтами. Я искренне верю, что между этими видами спорта есть связь. Нас судят по внешнему виду: тело, костюм, макияж.

Когда акцент делается на презентации и перфекционизме, тебя учат заботиться о том, как тебя воспринимают другие, особенно судьи, которые имеют власть над твоими оценками. И спортсмены знают, что разговор о том, что их ударили, разрушит этот перфекционизм», — приводит слова Юй The Guardian.

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