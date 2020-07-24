Российская фигуристка Анастасия Шпилевая переболела коронавирусом

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, выступающая в танцах на льду с Григорием Смирновым, сообщила, что переболела коронавирусом. Спортсменка рассказала о болезни в своём «инстаграме» и призналась, что сперва не верила в существование инфекции.

«Долгое время я, честно говоря, не верила в этот „магический несуществующий вирус“, о котором говорят все вокруг. Тем не менее я очень трепетно относилась к своему здоровью, носила маску, перчатки. Но произошло то, что произошло. Я заболела. В подробности вдаваться не буду, но скажу только, что с такой болезнью я ещё не сталкивалась никогда.

Но, к сожалению, это ещё не конец истории. После того как я начала давать небольшую нагрузку своему организму, чтобы прийти в форму после длительной болезни, начались осложнения. Выйдя всего лишь на одну тренировку, я снова села дома. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности», — сказала спортсменка.

В минувшем сезоне фигуристы дебютировали на взрослой серии Гран-при. На чемпионате России 2020 года Шпилевая и Смирнов заняли девятое место.