«Очень важный пост! Пёсель в сомбреро». Медведева показала забавное фото с собакой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) выложила в соцсети фото с собакой в шляпе.

«Очень важный пост! Пёсель в сомбреро!» — написала Медведева.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно, чемпионат мира отменён.