«Очень важный пост! Пёсель в сомбреро». Медведева показала забавное фото с собакой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) выложила в соцсети фото с собакой в шляпе.
«Очень важный пост! Пёсель в сомбреро!» — написала Медведева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно, чемпионат мира отменён.
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