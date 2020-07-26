«Тяжело в учении». Плющенко показал тренировку Титовой и Жилиной в зале

На странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме» было опубликовано видео с тренировки в зале.

«Тяжело в учении… Работа в зале, отрабатываем высоту прыжка. На переднем плане с Евгением Плющенко Вероника Жилина, София Титова. Всем хорошего настроения, отличного воскресного дня», — сказано в публикации.

Веронике Жилиной 12 лет. До мая этого года она занималась в группе Этери Тутберидзе, однако вместе с Александрой Трусовой перешла к тренеру Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника выполняла четверные прыжки: ей удавалось делать сальхов в четыре оборота. Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста. Недавно 12-летняя фигуристка прыгнула на тренировке четверной тулуп.