Алина Загитова попробовала себя в гольфе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова провела тренировку по гольфу под руководством тренера сборной России Игоря Ивашина. Спортсменка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с мероприятия.

«Очень рада была открыть для себя прекрасный вид спорта — гольф. Завидово — замечательное место, потрясающая природа. Спасибо организаторам фестиваля за приглашение», — написала Загитова.

Посмотреть фотографию можно на странице Алины Загитовой в "Инстаграме".

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при, чемпионка России 2018 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.