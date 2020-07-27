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Джонатан Гурейро: на базе в Новогорске в гости к нам ходят только допинг-офицеры

Джонатан Гурейро: на базе в Новогорске в гости к нам ходят только допинг-офицеры
Фигурное катание 0

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, ответил на вопросы подписчиков о жизни на базе в Новогорске в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

«На выходные не выпускают. Только допинг-офицерам можно в гости к нам ходить.

Выезжать можно, поскольку сборы иногда длятся по два месяца, и есть у некоторых перерывы, но когда ты возвращаешься обратно на базу, нужно отсидеть обсервацию, дождаться отрицательного теста. Поэтому многие этого не делают, это трата тренировочных дней», — написал Гурейро.

Загорски и Гурейро — двукратные победители Кубка России (2016, 2017), бронзовые призёры чемпионата России (2018, 2020) в танцах на льду. Дуэт входит в состав сборной России по фигурному катанию.

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