Джонатан Гурейро: на базе в Новогорске в гости к нам ходят только допинг-офицеры

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, ответил на вопросы подписчиков о жизни на базе в Новогорске в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

«На выходные не выпускают. Только допинг-офицерам можно в гости к нам ходить.



Выезжать можно, поскольку сборы иногда длятся по два месяца, и есть у некоторых перерывы, но когда ты возвращаешься обратно на базу, нужно отсидеть обсервацию, дождаться отрицательного теста. Поэтому многие этого не делают, это трата тренировочных дней», — написал Гурейро.

Загорски и Гурейро — двукратные победители Кубка России (2016, 2017), бронзовые призёры чемпионата России (2018, 2020) в танцах на льду. Дуэт входит в состав сборной России по фигурному катанию.