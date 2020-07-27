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Роднина: Родченков — сумасшедший человек. Не знаю, почему к нему прислушиваются

Роднина: Родченков — сумасшедший человек. Не знаю, почему к нему прислушиваются
Фигурное катание 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я про высказывания сумасшедшего человека никаких комментариев не даю. Не знаю, почему к нему прислушиваются, я не прислушиваюсь. Любой негатив, который идёт в отношении России, на всех влияет магически. Точно так же, как и у нас: на официальную информацию никто не реагирует, а на фейки все реагируют», — приводит слова Родниной Sport24.

Сегодня, 27 июля, Родченков дал первое с 2019 года интервью, где заявил, что Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио. Родченков замотался шарфом, надел шляпу и тёмные очки.

Родченков дал первое с 2019 года интервью. Он замотался шарфом, надел шляпу и тёмные очки
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