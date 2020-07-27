Туктамышева — о расставании с Лазукиным: это было осознанно и обоюдно

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала расставание с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Конечно, когда люди так долго встречаются, в любом случае есть некая грусть, что пришлось сделать какие-то определённые действия. Это было осознанно, это было обоюдно. Не было так, что прям харт-брейк, просто нужно было привыкнуть к новому положению. То есть ты сейчас одна и нужно привыкнуть, что нет рядом человека.



Есть влюблённость, когда тебе башню сносит, ты не хочешь думать вообще о спорте, просто хочешь находиться 24 часа с этим человеком. Ты полностью счастлив и думаешь, зачем тебе это фигурное катание. Это просто эмоции. Когда люди уже проходят этот этап, как-то просто комфортно, они помогают, идёт партнёрство, тогда, наоборот, это легко. Я много раз говорила, что нам с Андреем это не мешает, потому что мы поддерживаем друг друга. В этом нет ничего плохого, одни плюсы», — сказала Туктамышева в интервью Первому каналу.