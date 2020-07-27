Мария Сотскова показала фото в кожаных шортах

Российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала в «Инстаграме» новую запись. Спортсменка выложила фотографию с фотосессии. Она предстала в чёрных кожаных шортах и обтягивающей блузке.

«Такая у нас съёмка прекрасная получилась. Скоро будет мноооого фоточек», — подписала фото Сотскова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотсковой.

Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.