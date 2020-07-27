Олимпийская чемпионка Липницкая впервые показала фото с новорождённой дочерью

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая впервые опубликовала фотографию с дочерью. Сегодня, 27 июля, дочери Липницкой исполнился месяц. Ребёнка назвали Каталиной.

16 июня спортсменка сообщила, что беременна от своего бойфренда фигуриста Владислава Тарасенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).