Волков: Константинова выглядит на льду заметно лучше, чем раньше

Александр Волков, тренер россиянки Станиславы Константиновой, рассказал о подготовке фигуристки к новому сезону.
«Станислава не каталась с февраля, поэтому процесс набора формы у неё продолжается. Но выглядит на льду она заметно лучше, чем раньше. Все элементы она исполняет, но теперь надо их гармонично внедрить в произвольную программу и в ней сделать стабильно.
Сами программы практически поставлены, Мартин Даженэ работает с ней, остались какие-то детали. Выкатывать всю программу пока нет смысла, потому что мы не знаем, для чего катать. Никто не понимает, когда будут ближайшие соревнования. Но настрой и у Станиславы, и у Артема Ковалева, и у Кати Рябовой хороший, ребята втягиваются в сезон, по поводу которого много вопросов», — приводит слова Волкова «Р-Спорт».
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