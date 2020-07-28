Жилина, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула тройной аксель без разбега. Видео

11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, которая ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, прыгнула на тренировке тройной аксель без разбега. Видео было опубликовано на странице академии Плющенко в "Инстаграме".

«Разминка перед льдом. Тройной аксель без разбега», — подписано видео.

Вероника Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста.

До мая этого года Жилина занималась в группе Этери Тутберидзе, однако вместе с Александрой Трусовой перешла к тренеру Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки: ей удавалось делать сальхов в четыре оборота. Недавно фигуристка прыгнула на тренировке в академии Плющенко четверной тулуп.