Жилина, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула тройной аксель без разбега. Видео
11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, которая ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, прыгнула на тренировке тройной аксель без разбега. Видео было опубликовано на странице академии Плющенко в "Инстаграме".
«Разминка перед льдом. Тройной аксель без разбега», — подписано видео.
Вероника Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста.
До мая этого года Жилина занималась в группе Этери Тутберидзе, однако вместе с Александрой Трусовой перешла к тренеру Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки: ей удавалось делать сальхов в четыре оборота. Недавно фигуристка прыгнула на тренировке в академии Плющенко четверной тулуп.
«Тяжело в учении». Плющенко показал тренировку Титовой и Жилиной в зале
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